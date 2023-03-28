مباراة بوليفيا الأخيرة لـ هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي

كشف الصحفي الفرنسي رومان جودين أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سيخوض آخر مباراة له مع المنتخب السعودي اليوم، وستكون أمام منتخب بوليفيا في إطار لقاء ودي في توقف مارس الحالي.

Hervé Renard sera le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Féminine.

Il sera ce soir contre la Bolivie pour la dernière fois sur le banc de l’Arabie Saoudite.

Il devrait arriver en France ce jeudi 30 Mars. #FiersdetreBleues pic.twitter.com/52kHXldvoJ — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) March 28, 2023

وقال جودين عبر حسابه في “تويتر” : ” رينارد أصبح مدربًا جديدًا لمنتخب فرنسا للسيدات، مواجهة بوليفيا الأخيرة له مع المنتخب السعودي وسيذهب إلى فرنسا بعد غد لتولي مهمته”.

بديل رينارد

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي محمد العنزي إنه يرشح المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد لتدريب المنتخب السعودي الأول في حال قرر المدرب الفرنسي عدم الاستمرار.

وتحدث العنزي في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “هناك علامات استفهام كثيرة على أداء المدرب الفرنسي مع الأخضر، وتوجد تقارير خارجية تُفيد أن رينارد يدرس الرحيل عن المنتخب السعودي”.

وأضاف العنزي: ” من وجهة نظري نونو سانتو مدرب الاتحاد هو الأنسب للأخضر في حال قرر المدرب الفرنسي الرحيل، ليس عندي أي مشكلة في حال خسر الأخضر برباعية أو بخماسية في مباراة ودية بغرض الاستفادة، لكن الأخضر مع رينارد ليس له هوية، هذه هي مشكلتي”.

الإقالة هي الحل

وفي السياق ذاته، طالبت فئات عريضة من جماهير المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة المدرب الفرنسي، وذلك بعد الخسارة وديًّا أمام منتخب فنزويلا الجمعة الماضية.

وظهر الأخضر بأداء باهت فنيًّا، تحت قيادة المدرب الفرنسي في أول ظهور دولي للأخضر بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

واتفقت فئات عريضة من الجماهير بضرورة إقالة رينارد والاكتفاء بما قدمه للأخضر، مع تعيين المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني الحالي للأخضر الأولمبي.