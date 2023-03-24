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رونالدو أصبح أكثر لاعب ظهورًا على المستوى الدولي مع منتخب بلاده برصيد 197 مباراة

مباراة ليشتنشتاين تمنح رونالدو التفوق على محمد الدعيع وبدر المطوع

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
مباراة ليشتنشتاين تمنح رونالدو التفوق على محمد الدعيع وبدر المطوع
المواطن - فريق التحرير

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تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على كل من السعودي محمد الدعيع والكويتي بدر المطوع، وذلك بعد مشاركته في مباراة ليشتنشتاين المقامة حاليًّا في تصفيات أمم أوروبا 2024.

رونالدو عميد لاعبي العالم

وأصبح نجم نادي النصر عميد لاعبي العالم والأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الدولية برصيد 197 بعد أن شارك في لقاء البرتغال وليشتنشتاين.

البرتغال وليشتنشتاين - كريستيانو رونالدو

وتفوق نجم نادي النصر على بدر المطوع حيث شارك الأخير في 196 لقاء دوليًّا مع منتخب الكويت، وتفوق على المصري أحمد حسن الذي شارك في 184 مباراة دولية، محمد الدعيع الذي ظهر مع المنتخب السعودي لأول مرة في عام 1993 وشارك مع الأخضر في 178 مباراة دولية.

كريستيانو رونالدو عميد لاعبي العالم

وكان الشوط الأول من مباراة البرتغال وليشتنشتاين، انتهى بتفوق المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، حيث سجل اللاعب جواو كانسيلو الهدف الوحيد لمنتخب “برازيل أوروبا” في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

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