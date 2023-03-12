مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

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تترقب الجماهير منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، في ظل التنافس القوي بين الفرق، للظهور بشكل مميز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس الملك، يوم غد الاثنين عند الساعة 5:30 مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وفي ثاني مباريات الدور ربع النهائي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضيفًا على نظيره الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عند الساعة التاسعة مساء.
وتُعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي يُقرر فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق منافسات كأس الملك من دور الـ16؛ مع اقتصار المشاركة على فرق دوري المحترفين فقط.
وسيحصل الفائز باللقب بموسم 2022/ 2023، على جائزة مالية تُقدر بـ10 ملايين ريال، ويتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا نسخة 2023/ 2024، بالإضافة إلى المشاركة في كأس السوبر السعودي.