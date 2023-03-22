مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره

تسبب ضغط مباريات الهلال في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال شهر رمضان المبارك، في إثارة الغضب لدى جماهيره، وذلك مقارنة بعدد مباريات الأندية الأخرى في البطولة.

مباريات الهلال الـ6

وسيلعب الهلال مع الخليج يوم 10 رمضان، الفيحاء يوم 13 رمضان، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

وانتقدت الجماهير الزرقاء توزيع مباريات أزرق الرياض بهذا الضغط وفي مدة قصيرة في شهر واحد، قائلين بأن ضغط المباريات هدفه عرقلة الهلال وعدم منحه الفرصة المتكافئة مثل بقية الفرق للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي.

يذكر أن مباريات الهلال المثيرة سوف تستمر بعد رمضان، حيث سيواجه نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك ثالث أيام عيد الفطر حيث تُقام المباراة يوم 23 إبريل المقبل، ثم يواجه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.