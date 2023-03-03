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تحظى باهتمام البعض لطعمها المميز

متجر ألماني يصنع أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
متجر ألماني يصنع أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم
المواطن- فريق التحرير

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قدم محل مثلجات في ألمانيا نكهة خارجة عن المألوف وتسبب الاشمئزاز للبعض وهي نكهة صراصير الليل، وبحسب المبتكرين فإنها تحظى باهتمام البعض لنكهتها المميزة.

وأُضيفت النكهة إلى قائمة المثلجات تحت اسم صرصار الكريكيت أو صرصور الليل، ولا تدخل الحشرة في مكونات الإعداد فحسب، بل تزيّن الآيس كريم من أعلى.

وبحسب  وكالة الأنباء الألمانية، توجد هذه الحلوى في متجر توماس ميكولينو في بلدة روتنبورغ آم نكار جنوبي ألمانيا.

آيس كريم ذو نكهة لذيذة

ويصف ميكولينو نفسه بالفضولي ويريد أن يجرب كل شيء، وكشف أنه تناول الكثير من الأشياء الغريبة، لكنه يريد تجربة الصراصير على شكل آيس كريم، متابعًا أن بعض الناس يشعرون بالاشمئزاز وحتى الانزعاج من أنه يقدم آيس كريم الحشرات، لكنه يتحدث في المقابل عن وجود زبائن فضوليين أحبوا النكهة الجديدة، وآخرين يأتون يوميًا لتناولها بسبب طعمها اللذيذ.

وكتب في منشور على إنستغرام أن الآيس كريم بنكهة صرصار الليل له طعم لذيذ ومدهش.

متجر ألماني يصنع أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم

لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة

وترجع قدرة الرجل على إنتاج نكهة صرصار الكريكيت إلى لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تسمح باستخدام الحشرات في الطعام، حيث سمحت المفوضية الأوروبية في يناير الماضي، باستخدام يرقات الدودة القشرية والصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق في الطعام.

وألزمت المفوضية الأوروبية وضع بطاقات على الأطعمة التي تحتوي على مكونات من الحشرات، لتوضيح اسم الحشرة ونوعها، كما قالت إنه لن يُفرض أكلها على أحد.

وبينما يرى البعض الأمر مقززًا، استندت المفوضية في سماحها باستهلاك هذه الأنواع على أنها ذات قيمة غذائية عالية لما تحتويه من بروتينات ومعادن وألياف غنية، وستكون مفيدة خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى.

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