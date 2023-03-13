متحدث الأرصاد : إعصار الطائف القمعي لا يتكرر كثيرًا

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وأضاف القحطاني وفقًا لمركز الأرصاد أن غالبًا ما يرتبط حدوث هذا الإعصار القمعي بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية.

أخذ الاحتياطات

ولفت إلى أنه على الرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أنه يرجى من الجميع عدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987).

إعصار قمعي بالطائف

وكان إعصار قمعي ضرب العزب شرق كبري الهجن في محافظة الطائف، أمس الأحد، ما أسفر عن حدوث تلفيات لكن لم ينتج عنه إصابات ولله الحمد.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الإعصار الذي ضرب شرق كبري الهجن بالطائف، والتلفيات التي حدثت جراءه بعدد من السيارات.

وعلق خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني على الأمر، قائلًا إن إعصار تورنادو عبارة عن مسارات عمودية من الهواء يعمل على الدوران بشكل عنيف، ويمتد من عاصفة رعدية إلى الأرض، ونظرًا لأن الرياح غير مرئية، فلا يمكن رؤيته ما لم يتشكل قمعًا للتكثيف والذي يكون متكون من قطرات الماء والغبار والحطام.

وأضاف أن سرعته قد تتجاوز 100كم وعادة يحدث في السحب الركامية العملاقة ويصحبه أحيانًا بأمطار غزيرة وحبات برد، كما أنه قد يمسح الأرض التي أمامه.