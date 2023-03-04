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تجاوز عدد مخالفي الأنظمة 13 ألفًا في أسبوع

متحدث الجوازات: حملة وطن بلا مخالف مستمرة بجميع المناطق

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
متحدث الجوازات: حملة وطن بلا مخالف مستمرة بجميع المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن حملة “وطن بلا مخالف” لا تزال مستمرة وقائمة على ضبط مخالفي الإقامة والعمل والحدود في المملكة، وتنفذها وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والقطاعات الأمنية الأخرى.

تفاصيل الحملة

وأضاف العتيبي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الحملة مستمرة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم ضبط 13898 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود من قبل الفرق الأمنية خلال أسبوع.

ولفت إلى أنه تفصيليًا كان من المخالفين 8001 مخالف لنظام الإقامة، و3832 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2065 مخالفًا لنظام العمل، موضحًا أن هذه الحملة تقوم على رصد كل من يحاول عبور الحدود من وإلى المملكة أو نقل أو تشغيل أو التستر على مخالفي أمن الحدود.

الإبلاغ عن المخالفين

وكانت الجوازات أكدت في وقت سابق أنه على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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