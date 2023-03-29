متسولة في المغرب تمتلك فيلتين وثروة وجنسيتين!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الأخيرة بخبر القبض على أغنى متسولة في المغرب.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، حكمت محكمة في أكادير بالمملكة المغربية، بالحبس لمدة 6 أشهر على سيدة متسولة بعد تسولها أمام أحد المساجد، وتأتي المفاجأة بأن هذه السيدة ثرية وليست في حاجة إلى المال.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم إلقاء القبض على السيدة أمام مسجد بمدينة أكادير المغربية، وهو تستدر عطف المارة والمصلين، وهي ترتدي ملابس قديمة وتفترش الأرض.

واتضح فيما بعد أن السيدة تمتلك ثروة طائلة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، وتتضمن هذه الثروة فيلتين إضافة إلى رصيد كبير في أحد البنوك، كما تمتلك جنسيتين.

إيقاف المتسولة

وجاء إيقاف المتسولة خلال حملة أمنية بأكادير تستهدف عددًا من ممتهني التسول.

وبعد تقديم عدد منهم أمام أنظار النيابة العامة، تبين مع تواصل التحقيقات والأبحاث أن إحدى المتسولات ثرية ولا تمد يدها بدافع الحاجة، وإنما اتخذت ذلك حرفة تدر عليها الملايين، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى وضعها قيد الاعتقال، قبل أن يصدر حكم ضدها بالحبس النافذ.