متظاهرون في فرنسا يشعلون النار بمدينة بوردو

أضرمت النيران في مجلس بلدية بوردو مع استمرار احتجاجات فرنسا على خطط رفع سن التقاعد، حيث نزل أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا يوم الخميس، منهم 119 ألف شخص في باريس، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية.

تشابك بين الشرطة والمتظاهرين

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العاصمة واعتقلت 80 شخصًا في جميع أنحاء فرنسا، واندلعت المظاهرات بسبب تشريع رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64.

ودعت النقابات العمالية إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء والتي كان من المفترض أن تتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الملك تشارلز الثالث قبل أن يتم إلغاؤها بسبب فترة الاضطرابات.

واجتاحت النيران باب مجلس مدينة بوردو جنوب غرب بعد الاحتجاجات والاشتباكات، وذلك للمرة الثانية، حيث أضرم المتظاهرون النار الخميس الماضي أيضًا ولم يتضح من المسؤول عن الحريق الذي سرعان ما أخمده رجال الإطفاء.

احتجاجات فرنسا

ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها فرنسا اعتراضًا على قانون إصلاح معاش التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلًا من 62، كما تدعو النقابات العمالية إلى احتجاجات وإضرابات جديدة كل فترة، وشهدت تلك المظاهرات اندلاع اشتباكات بين الشرطة والأفراد بالإضافة إلى أعمال عنف وشغب.