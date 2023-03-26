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تشمل الوجهات المميزة العلا ومدائن صالح ومنتزه وادي الدواسر 

مجلة إسبانية: السعودية الوجهة المثالية للسياحة

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
مجلة إسبانية: السعودية الوجهة المثالية للسياحة
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت مجلة Atalayar الإسبانية إن السعودية وجهة سياحية مثالية في المستقبل، متابعة أن هدف المملكة يتمثل في زيادة عائدات السياحة إلى 46 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كجزء من برنامج التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تقدم الحكومة حوافز للسياح مثل تأشيرات الدخول التي يسهل الوصول إليها، وتحسين البنية التحتية للسياحة والترويج للوجهات السياحية، كما تعمل الحكومة على تحسين النقل الجوي مع تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في تطوير المحتوى السياحي وتحسين جودة الخدمات السياحية.

وجهات سياحية مميزة

وتابعت المجلة في تقريرها، أن من أبرز الوجهات السياحية السعودية المميزة العلا ومدائن صالح التاريخية ومدينة تبوك ومنتزه وادي الدواسر الوطني ويتم تعزيز جاذبية الوجهات السياحية السعودية من أجل جذب السياح.

ولفت تقرير المجلة إلى أن البحر الأحمر تم وضعه على مجلة التايم الأمريكية في تقرير لها تحت عنوان: البحر الأحمر في السعودية ضمن أفضل الأماكن في العالم، إن إنشاء وجهة جديدة تمامًا من الصفر ليس بالأمر السهل، ولكن امتلاك مساحة شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة والتي لم تُمس إلى حد كبير، يعد مكانًا جيدًا للبدء.

أسباب تجعل السعودية مثالية للسياحة

وعدد التقرير الأسباب الذي يجعل من المملكة دولة مثالية في السياحة، موضحًا أنها تتضمن التراث والطبيعة من العلا إلى مدينة الحجر النبطية، وهي أول موقع تراث عالمي لليونسكو، ثم هناك شواطئ البحر الأحمر مع فرص استكشاف الجبال والصحاري.

وبجانب ذلك هناك أيضًا المشاريع الجديدة التي ستستقبل زوارها السياحيين الأوائل مع العديد من المنتجعات الفخمة في هذا العام، كما أنه من المتوقع أن يتم افتتاح الدرعية، أكبر مشروع تراثي وثقافي بالعالم هذا العام، وفي الوقت نفسه، يعتبر سيكس فلاجز من أهم المشاريع الجديدة التي ستُفتتح في 2023، وهو يتضمن أكبر مدينة مائية ترفيهية مع أكثر من 28 ألعاب ركوب ممتعة.

وأشارت إلى أن أحد الأوجه التي تساهم في النهوض بالنمو السياحي هي بلا شك صناعة الضيافة التي تغمر السوق بعدد متزايد من الفنادق والمنتجعات والعلامات التجارية الفاخرة مثل Miraval و Raffles Hotels & Resorts و Rosewood و SLS Hotels & Residences وغيرهم.

وتظهر هذه الأسماء وغيرها ثقة المستثمرين في السوق السعودي وما يتضمنه من إمكانات هائلة.

مجلة إسبانية السعودية الوجهة المثالية للسياحة

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