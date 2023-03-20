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إنشاء وجهة جديدة تمامًا من الصفر ليس بالأمر السهل

مجلة التايم: البحر الأحمر في السعودية من أفضل الأماكن بالعالم 

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
مجلة التايم: البحر الأحمر في السعودية من أفضل الأماكن بالعالم 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت مجلة التايم الأمريكية في تقرير لها تحت عنوان: البحر الأحمر في السعودية ضمن أفضل الأماكن في العالم، إن إنشاء وجهة جديدة تمامًا من الصفر ليس بالأمر السهل، ولكن امتلاك مساحة شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة والتي لم تُمس إلى حد كبير، يعد مكانًا جيدًا للبدء.

وتابعت: تهدف السعودية إلى جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030 وذلك من خلال مزيج من المشاريع الضخمة المطورة حديثًا وتطوير المواقع التراثية القديمة، وفي هذا الإطار، سيشهد عام 2023 وصول المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، وهي وجهة ستسمح باستضافة مليون زائر سنويًا.

خطوة جريئة من السعودية

وقال تقرير المجلة الأمريكية: في خطوة جريئة من السعودية، أنشأت علامة تجارية تبلغ مساحتها 10800 ميل مربع تحت مسمى مشروع البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بنسبة 100% من الطاقة المتجددة كما أنه من المخطط أيضًا أن تتحول الوجهة لأكبر محمية سماء مظلمة معتمدة في العالم.

وستشمل الأنشطة القائمة في مشروع البحر الأحمر التجديف بالكاياك والاستمتاع بأشجار المانغروف، والإبحار بين 90 جزيرة في البحر الأحمر، سيتم تطوير 22 منها، والغطس في المياه غير المستكشفة إلى حد كبير، والغوص داخل حطام سفينة عمرها 300 عام، بالإضافة إلى التنزه عبر تلال الجرانيت والدراجات الجبلية والاستمتاع بحقول الحمم البركانية وتتبع الطيور المهاجرة.

مجلة التايم البحر الأحمر في السعودية من أفضل الأماكن بالعالم 

افتتاح الفنادق هذا العام

وتابع التقرير: ثلاثة فنادق ستفتح هذا العام، منهم منتجع Six Senses Southern Dunes الداخلي المكون من 76 غرفة، وستُفتتح أولى الفيلات فوق المياه في المملكة في منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر المكون من 90 غرفة ذلك بالإضافة إلى 82 غرفة في منتجع ريتز كارلتون.

مجلة التايم البحر الأحمر في السعودية من أفضل الأماكن بالعالم 

ويُذكر أن قائمة أفضل الأماكن في العالم تضمنت 50 موقعًا منهم الجيزة في مصر، البتراء في الأردن، لاداخ في الهند، مسار جبل سونغاكسان في جزيرة جيجو، كوريا، أرخبيل تواموتو، بولينيزيا الفرنسية.

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