مجلس إدارة أرامكو يوصي بزيادة رأسمال الشركة 15 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20 في المائة وذلك عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 90 مليار ريال، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

تعظيم إجمالي العوائد

يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

تاريخ أحقية الأسهم

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.