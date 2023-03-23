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في ظل حملات شرسة تستهدف قدسيته ووحدته

مجلس الإفتاء الفلسطيني يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
مجلس الإفتاء الفلسطيني يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

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دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين،اليوم الخميس، المواطنين إلى شد الرحال خلال شهر رمضان إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمسّ الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، بـ “التدنيس والعدوان”.

وحدة الصف

وطالب مجلس الإفتاء، في بيان صحفي، المواطنين بـ “تمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح بين أبناء شعبنا، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، فالصلح له شأن عظيم في ديننا الحنيف”.

كما طالب التجار بالابتعاد عن الجشع، واحتكار السلع، ورفع الأسعار، وبيع منتجات المستوطنات، والسلع الفاسدة؛ في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأهاب مجلس الإفتاء الأعلى، بمسلمي هذه الديار المباركة أن يستقبلوا شهر رمضان الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء زكاة أموالهم، وأن يحافظوا على حرمته في كل مواقعهم، سواء في بيوتهم، وشوارعهم، ومؤسساتهم، وأسواقهم، وذلك باجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه.

 

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