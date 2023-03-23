مجلس الإفتاء الفلسطيني يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى

الدفاع المدني: احذروا مخاطر الحوادث المنزلية في رمضان أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض زلزال قوي يضرب أنقرة أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته الدفاع الأمريكية تحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسة رفع الطاقات التشغيلية في الحرمين الشريفين لاستقبال أول جمعة في رمضان توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024
دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين،اليوم الخميس، المواطنين إلى شد الرحال خلال شهر رمضان إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمسّ الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، بـ “التدنيس والعدوان”.
وطالب مجلس الإفتاء، في بيان صحفي، المواطنين بـ “تمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح بين أبناء شعبنا، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، فالصلح له شأن عظيم في ديننا الحنيف”.
كما طالب التجار بالابتعاد عن الجشع، واحتكار السلع، ورفع الأسعار، وبيع منتجات المستوطنات، والسلع الفاسدة؛ في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأهاب مجلس الإفتاء الأعلى، بمسلمي هذه الديار المباركة أن يستقبلوا شهر رمضان الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء زكاة أموالهم، وأن يحافظوا على حرمته في كل مواقعهم، سواء في بيوتهم، وشوارعهم، ومؤسساتهم، وأسواقهم، وذلك باجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه.