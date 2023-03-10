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مُثمنًا زيارات وزير الخارجية للدولتين لتقريب وجهات النظر

مجلس التعاون: جهود محورية سعودية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
مجلس التعاون: جهود محورية سعودية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
المواطن - واس

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أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بالجهود المحورية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في عملية الوساطة لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وثمن معاليه زيارات وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بتوجيه كريم من القيادة الحكيمة في المملكة، إلى روسيا الاتحادية وأوكرانيا لتقريب وجهات النظر والعمل على حل الأزمة.

اجتماعات وزراء الخارجية

كما نوه معاليه بالاجتماعات التي عقدها أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع المسؤولين من الجانبين، مؤكداً بأن دول مجلس التعاون كانت من أوائل الدول المبادرة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والعمل على حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف الآثار الناجمة عن الحرب، ودعم اتفاق استئناف صادرات الأغذية، والتوسط لأطلاق وتبادل الأسرى والموقفين.

وأكد معاليه بأن القيادة الحكيمة والنظرة الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تسعى دائماً لحل القضايا الإقليمية والعالمية بالطرق الدبلوماسية بما يضمن حقوق جميع الأطراف المتنازعة، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُسهم في الحفاظ على السلام والأمن العالمي.

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