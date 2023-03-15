Icon

ضابط يجهش بالبكاء مع والده بعد التخرج من الكلية الحربية Icon تركي العواد: علي البليهي يحتاج للنضج وتفكيره خارج الملعب لا يُفيده Icon لقطات لجريان وادي حنيفة في شعيب الحيسية Icon منافسة قوية على صدارة دوري يلو Icon خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد Icon إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض Icon الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط حضور نوعي من الهيئات والمنظمات المختصة بتعليم اللغة

مجمع الملك سلمان يختتم ملتقى مؤسسات تعليم اللغة العربية في الخارج

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
مجمع الملك سلمان يختتم ملتقى مؤسسات تعليم اللغة العربية في الخارج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أمس الثلاثاء،”ملتقى مؤسسات تعليم اللغة العربية في الخارج” الذي أقيم على مدار يومين في مقره في مدينة الرياض، يومي 13 و14 من شهر مارس 2023، وسط حضور نوعي من الهيئات والمنظمات والمراكز المختصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها داخل المملكة وخارجها، وناقش خلاله المشاركون الواقع الحالي لتعليم اللغة العربية، وأبرز النماذج التعليمية المتميزة.

محاور الملتقى

وركز “الملتقى” على ثلاثة محاور رئيسة، تناول أولها التعريف بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودورَه في تعزيز فرص تعلم اللغة العربية وتيسير تعلمها. واستعرض ثانيها جهود المؤسسات التعليمية في خدمة اللغة العربية وأوجه التعاون المستقبلية بين “المجمع” والجهات الخارجية المعنية بتعليم اللغة العربية.أما المحور الثالث فركز على النماذج المتميزة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مثل مراكز تعليم اللغة العربية، والسلاسل التعليمية، والاختبارات اللغوية، والتعليم الرقمي.

وتخلل الملتقى جلسات نقاشية تناول المشاركون فيها جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، مع استعراض دولي واسع لتجارب المنظمات والجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات المتخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

فرص وتحديات

كما ناقش المتحدثون الفرص والتحديات التي تواجه العاملين في مؤسسات تعليم اللغة العربية، ومتطلبات تطوير مناهج اللغة العربية لغة ثانية في القرن الـ21، والتعليم الرقمي، وتعليم اللغة العربية لغة ثانية.

يذكر أن ملتقى مؤسسات تعليم اللغة العربية في الخارج نفذ بمشاركة سعودية، وعقد الملتقى لتحقيق أهداف “المجمع” الاستراتيجية في مد جسور التعاون مع الجهات المعنية بتعليم العربية للناطقين بغيرها محليًا ودوليًا.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار أفقدها البصر
العالم

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار...

العالم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم
غرائب

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق...

غرائب
مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا
غرائب

مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا

غرائب
ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة...

أخبار رئيسية
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية...

حصاد اليوم
كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش
الرياضة

كل ما تود معرفته عن كأس هيرو...

الرياضة