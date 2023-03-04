مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال مبيعات التجزئة عبر يوم وظيفي مفتوح يوم الاثنين 2023/03/06م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُمثل مبيعات.
– مشرف معرض.
– مدير (أدمن).
– ماركة اتش اند ام H&M.
– اللغة الإنجليزية جيدة تحدثاً.
– اللباقة وحسن المظهر.
– يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدم اللباس والموضة.
– خبرة بالمبيعات.
المزايا والحقوق الوظيفية:
– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
– عمولات إضافية.
– تدريب وتطوير مستمر.
– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظف ولأثنين من أفراد عائلته أو أصدقائه.
– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.
– سوف يكون موعد المقابلات يوم الاثنين الموافق 2023/03/06م (من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً).
– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.
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