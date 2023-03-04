مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال مبيعات التجزئة عبر يوم وظيفي مفتوح يوم الاثنين 2023/03/06م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُمثل مبيعات.

– مشرف معرض.

– مدير (أدمن).

موقع العمل:

– ماركة اتش اند ام H&M.

المتطلبات:

– اللغة الإنجليزية جيدة تحدثاً.

– اللباقة وحسن المظهر.

– يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدم اللباس والموضة.

– خبرة بالمبيعات.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.

– عمولات إضافية.

– تدريب وتطوير مستمر.

– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظف ولأثنين من أفراد عائلته أو أصدقائه.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات يوم الاثنين الموافق 2023/03/06م (من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً).

مكان المقابلات:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.

خريطة الموقع (Google Map):

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