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مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال مبيعات التجزئة عبر يوم وظيفي مفتوح يوم الاثنين 2023/03/06م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُمثل مبيعات.
– مشرف معرض.
– مدير (أدمن).

موقع العمل: 

– ماركة اتش اند ام H&M.

المتطلبات:

– اللغة الإنجليزية جيدة تحدثاً.
– اللباقة وحسن المظهر.
– يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدم اللباس والموضة.
– خبرة بالمبيعات.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
– عمولات إضافية.
– تدريب وتطوير مستمر.
– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظف ولأثنين من أفراد عائلته أو أصدقائه.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات يوم الاثنين الموافق 2023/03/06م (من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً).

مكان المقابلات:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.

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