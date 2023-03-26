مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية في الرياض (رجال / نساء) في ستاربكس ، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.