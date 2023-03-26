مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية في الرياض (رجال / نساء) في ستاربكس ، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
موقع العمل:
– في شمال الرياض.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– مبادئ باللغة الإنجليزية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/09/03هـ الموافق 2023/03/25م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة باريستا – شمال الرياض) في عنوان البريد:
[email protected]