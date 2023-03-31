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لتوفير المساكن للأسر شديدة الاحتياج

مجموعة الفوزان تتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
مجموعة الفوزان تتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الفوزان، مساهمتها في اكتتاب جود الإسكان الخيري، بـ 100 مليون ريال، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.

عطاءات كريمة

جاءت هذه العطاءات الكريمة منذ لحظة قرع الجرس في أول أيام الشهر الكريم، امتدادًا لتدشين الحملة بدعم سخيّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقيمة 150 مليون ريال، لتتوالى بعدها أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

رعايات نوعية

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وتضاعفت العطاءات من شركاء المبادرة وكبار المانحين، حيث ساهمت الهيئة العامة للأوقاف بـ 10% من قيمة كل مساهمة، بقيمة تبلغ 100 مليون ريال، فيما أعلن رجل الأعمال عبدالله العثيم عن اكتتابه في الحملة بقيمة 100 مليون ريال في سبيل تمكين الأسر الأشد حاجة من تحقيق الأمان السكني.

وأعلنت مجموعة عجلان وإخوانه وخزام للتطوير العقاري عن الاكتتاب في المنصة بقيمة 50 مليون ريال لكل منهما، وأعلن رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف عن مساهمته وإخوانه بمبلغ 30 مليون ريال، كما هلّت مساهمات كريمة بقيمة 10 مليون ريال عن كل مساهمة، من كل من سمو القابضة، ومجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة بن جار الله، في إطار مساعي الحملة لتغطية الاحتياج السكني للأسر شديدة الحاجة حول المملكة.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

يُذكر أن حملة اكتتاب جود صُممت لتحاكي في أسلوبها الاكتتاب في الأسهم الاستثمارية، حيث طرحت في إطار الحملة 100 مليون سهم، بقيمة مالية تبلغ مليار ريال، تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بعوائد خيرية واجتماعية تضمن تحقيق قيم التكافل والتراحم، وتدعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع.

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