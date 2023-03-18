مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: كبير مهندسي دعم تكنولوجيا المعلومات.

مدير أنظمة – أخصائي المطار.

مدير الساعات.

مدير الطاقم.

رئيس تصميم الخبرة.

والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).