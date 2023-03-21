محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة

شهد الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم الثلاثاء، تدشين أولى الرحلات الدولية المباشرة من مطار القيصومة الدولي إلى مدينة دبي على متن طيران فلاي دبي.

وتفقد الأمير منصور الجاهزية التشغيلية للمطار وإنهاء إجراءات المسافرين وتقديم كافة الخدمات حيث ستسهم الرحلات الدولية في زيادة حركة السفر من مطار القيصومة الدولي، وستكون الرحلات الجديدة بين القيصومة ودبي بواقع رحلتين أسبوعيًا.

ترحيب بالقوس المائي

وتم الترحيب واستقبال الطائرة بالقوس المائي حسب العرف الدولي في صناعة الطيران بحضور عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلي طيران فلاي دبي وعدد من المسؤولين من كافة القطاعات بالمطار.

وبهذه المناسبة رحب سعادة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني بطيران فلاي دبي وبدء عملياتها التشغيلية بمطار القيصومة الدولي، معلنًا عن بدء تنفيذ الخطة التوسعية لمطار القيصومة الدولي.

زيادة عدد المسافرين

وأضاف الحسني أن أعداد المسافرين من مطار القيصومة الدولي في تزايد حيث بلغ عدد المسافرين بمطار القيصومة الدولي لعام 2022 أكثر من 223 ألف مسافر بزيادة حوالي 20% عن العام 2021، وكذلك تجاوزت أعداد الرحلات لعام 2022 أكثر من 2500 رحلة بزيادة حوالي 8% عن العام 2021.

ولفت إلى أن مطار القيصومة الدولي سيشهد قريبًا نموًا ملحوظًا، حيث إنه سيتم إضافة وجهات جديدة دولية وداخلية.

كما أكد الحسني عزم شركة مطارات الدمام في استقطاب المزيد من الوجهات وشركات الطيران وذلك تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمتناغمة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقدم الحسني شكره لمحافظ حفر الباطن على متابعته الدائمة وحرصه المستمر على عمل مطار القيصومة الدولي، حيث أن شركة مطارات الدمام تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لرفع معايير تجربة المسافر في جميع مطاراتها.