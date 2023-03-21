محاولة أخيرة من باريس سان جيرمان لتجديد عقد ميسي

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التقدم بعرض أخير لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك من أجل تجديد عقده.

وقالت صحيفة Sport الكتالونية اليوم إن باريس سان جيرمان سيحاول لمرة أخيرة، إقناع النجم الأرجنتيني بالتجديد والبقاء رغم صعوبة الأمر، وذلك بعد إقصاء سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونخ الألماني.

عرض جديد لـ ميسي

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن إدارة باريس سان جيرمان لم تيأس وستحاول الجلوس مجددًا مع والد النجم الأرجنتيني لتقديم عرض أخير له للتجديد، حيث سينتهي عقده في صيف عام 2024.

يذكر أن ميسي كان انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني كصفقة انتقال حر.

وكانت تقارير كشفت أن اللاعب الأرجنتيني أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الهلال في صيف العام الحالي حيث لن يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان، كون النجم الأرجنتيني لا يشعر بالراحة في العاصمة الفرنسية باريس.

الأرجنتين تواجه بنما وديًا

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب بنما وديًا حيث تُقام المباراة فجر الجمعة القادمة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة، على ملعب ” المونومونتال” في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وسيكون تشكيل منتخب راقصي التانجو المتوقع مكونًا من: ” إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، نيكوسلا أوتامندي، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافيكو، رودريجو دي بول، إينزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليسترـ لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، أنخل دي ماريا”.

وتأتي مواجهة بنما في إطار احتفالات منتخب التانجو بالتتويج باللقب الثالث في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث تم بيع 63 ألف تذكرة للحضور الجماهيري في المباراة.