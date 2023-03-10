محتجز الرهائن بألمانيا يطالب بفدية بملايين اليوروهات

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
طلب محتجز الرهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه الألمانية، ملايين اليوروهات لإطلاق سراحهم، وفقًا لصحيفة Stuttgarter Zeitung.
وأفادت الصحيفة، بأن مجرمًا مجهولًا احتجز شخصين كرهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه، ويطالب بفدية بالملايين مقابل إطلاق سراحهما.
ولفتت إلى أن الشرطة على اتصال بمحتجز الرهائن. ولا يوجد خطر على السكان.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد طوقت قوات الأمن الألمانية المنطقة.