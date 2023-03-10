محتجز الرهائن بألمانيا يطالب بفدية بملايين اليوروهات

طلب محتجز الرهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه الألمانية، ملايين اليوروهات لإطلاق سراحهم، وفقًا لصحيفة Stuttgarter Zeitung.

مجرم مجهول

وأفادت الصحيفة، بأن مجرمًا مجهولًا احتجز شخصين كرهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه، ويطالب بفدية بالملايين مقابل إطلاق سراحهما.

ولفتت إلى أن الشرطة على اتصال بمحتجز الرهائن. ولا يوجد خطر على السكان.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد طوقت قوات الأمن الألمانية المنطقة.