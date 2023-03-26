محطات في حياة الراحل عبدالعزيز القصيبي

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سلط برنامج الراحل في حلقة اليوم الرابع من رمضان 1444 الضوء على محطات من حياة رجل الأعمال الراحل عبدالعزيز القصيبي أحد رجال الأعمال البارزين في المملكة.
رجل الأعمال عبدالرحمن الراشد: الراحل "عبدالعزيز القصيبي" وأخوته قدموا العديد من الأعمال والمساهمات الخيرية والاجتماعية للمجتمع @mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/Z4sz6NTMQT
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 26, 2023
وخلال حلقة اليوم كشف رجل الأعمال عبدالرحمن الراشد أن الراحل عبدالعزيز القصيبي وإخوته قدموا العديد من الأعمال والمساهمات الخيرية والاجتماعية للمجتمع، مشيرًا إلى أن أسرتهم لم تكن أسرة اقتصادية أو تجارية فقط بل كان لهم العديد من المساهمات الاجتماعية التي سعت لخدمة المجتمع السعودي.
أما عبدالمحسن المشيقح فقال إن الراحل رجل الأعمال عبدالعزيز القصيبي كان من الشخصيات العملية الفذة ومع ذلك كان العمل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين أهم من البيزنس بالنسبة لهم بالرغم من أنهم كانوا يمتلكون العديد من الشركات الكبرى في ذلك الوقت.
عبدالمحسن المشيقح: خالي الراحل رجل الأعمال "عبدالعزيز القصيبي" كان من الشخصيات "العملية الفذة" @mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/zoexRSuOHk
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 26, 2023
بدوره قال رجل الأعمال د.عبدالله المغلوث إن الراحل عبدالعزيز القصيبي كسب حُب الناس من خلال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني، مشيرًا إلى أن الراحل كان يزور الوالد المغلوث وتربطه به علاقة قوية حيث كانت لديه رؤى تنموية اقتصادية وفي نفس الوقت لديه اهتمامات بتنمية الأحساء والمنطقة الشرقية ككل من خلال دعم الجمعيات والحضور الاجتماعي في معظم المناسبات ما أكسبه حب الناس.
رجل الأعمال د.عبدالله المغلوث: الراحل "عبدالعزيز القصيبي" كسب حُب الناس من خلال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/OyeCOmusiJ
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 26, 2023