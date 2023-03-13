Icon

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله Icon حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم Icon مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات Icon منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية Icon كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة Icon فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي Icon لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا Icon إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي Icon الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات Icon أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السياحة والسفر
العالم
حصاد اليوم
شهدت أنشطة جاسوسية في الماضي

محطة قطار مهجورة بـ إسبانيا تتحول لفندق فخم

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
محطة قطار مهجورة بـ إسبانيا تتحول لفندق فخم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أمام خلفية ساحرة لجبال البيرينيه المغطاة بالثلوج في أعماق وادي أراغون، تقع محطة كانفرانك التي كانت في السابق محطة سكة حديد مهجورة، وتحوّلت الآن إلى فندق فخم، علمًا بأن المحطة افتتحت كمركزٍ فخم للسكك الحديدية في عام 1928.

ويقع الفندق في إسبانيا، ولكن ليس بعيدًا عن الحدود الفرنسية، وخلال الحرب العالمية الثانية، شهدت محطة كانفرانك أحداثًا عدة مثل الاعتقالات، والأنشطة الجاسوسية، إضافةً لتهريب الذهب، وأغلقت المحطة أبوابها بحلول عام 1970.

وبقيت المحطة في حالة سبات لعقود، حتّى بدأ العمل على تحويل المبنى المُهمل إلى فندق تُديره مجموعة Barcelo Hotel Group، وبعد أعوام من الخضوع لأعمال التجديد، استقبل الفندق ضيوفه الأوائل في يناير من عام 2023.

وقال عمدة كانفرانك، فرناندو سانشيز موراليس، لـCNN: نحن نشعر بالرضا لإعادة إحياء المحطة، وإشراقها مرّة أخرى.

محطة قطار مهجورة بـ إسبانيا تتحول لفندق فخم

فصل جديد

وجذبت المحطة، التي صممها المهندس المعماري الإسباني فرناندو راميريز دي دامبيير، الزوار حتّى في حالتها المهجورة، إذ توافد المصورون إليها رغبةً في توثيق ما هو بمثابة جزء منسي من تاريخ السكك الحديدية الأوروبية، وتبدو المحطة مذهلة جدًا بعد عمليات التجديد.

ووجد المهندس المعماري، توماس أوهير، محطة كانفرانك بالصدفة قبل عامين، وتعهّد أوهير بالعودة لدى انتهاء عمليات التجديد عندما اكتشف أنه كان من المقرر تحويل هذا المعلم المهجور إلى فندق.

وزار أوهير، الذي يعيش في بلفاست بأيرلندا الشمالية، الفندق مع عائلته بالفعل خلال إحدى إجازاته، وقال لـCNN: شكله الخارجي فخم للغاية، ويوحي بالتأكيد بأجواء السفر من زمنٍ مختلف.

محطة قطار مهجورة بـ إسبانيا تتحول لفندق فخم

تاريخ مضطرب

ونظرًا لموقعها عند الحدود، تم تقاسم ملكية محطة كانفرانك في الأصل بين فرنسا وإسبانيا، ولكن تملكها حكومة أراغون المحلية في إسبانيا الآن، ولعبت المحطة دورًا فعالاً خلال الحرب العالمية الثانية، كما أنها شهدت لحظات الأمل واليأس.

وقبل استيلاء النازيين على بلدية كانفرانك، كانت المحطّة بمثابة بوابة للحرية لليهود الأوروبيين، كما سافر الجواسيس بالقطار من كانفرانك في طريقهم للانضمام إلى المقاومة الفرنسية المناهضة للنازية، وتمرير الرسائل إلى دول الحلفاء، كما استخدمها أيضًا الحلفاء الذين نقلوا المعلومات إلى فرنسا وإسبانيا عبر شبكة تجسسية.

وتهدف النسخة الجديدة لمحطة كانفرانك إلى الإقرار بتاريخ المحطة والحفاظ عليه، مع بدء فصلٍ جديد للمحطة والمنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد...

الرياضة
لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان
السوق

لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

السوق
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
آخر الاخبار

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

آخر الاخبار
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
السعودية اليوم

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام
أخبار رئيسية

أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام

أخبار رئيسية
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
العالم

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

العالم
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
صحة وطب‎

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24...

صحة وطب‎