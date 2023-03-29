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تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام

محطة كدانة تستقبل المعتمرين بـ ماء زمزم ودهن الورد

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ صباحاً
محطة كدانة تستقبل المعتمرين بـ ماء زمزم ودهن الورد
المواطن - واس

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تستقبل شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم، عبر محطة كدانة في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات بماء زمزم ودهن العود، وذلك في مبادرة تطلقها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ترحيباً بزوار بيت الله الحرام ولإضفاء روحانية للشهر الفضيل واحتفاءً بزوار مكة المكرمة.

مبادرات بيئية

وخُصّص في المحطة ركناً للأكلات والمشروبات المكية، بالإضافة لعدد من المبادرات البيئة، التي تمثلت في أجهزة ذكية لتوزيع عبوات المياه المجانية ووضع حاويات نفايات مفرزة، حيث تأتي هذه الأعمال والمبادرات وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق الراحة والاستدامة طوال العام.

موقع إستراتيجي

وتتميز محطة كدانة بموقعها الإستراتيجي التي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، وتنظيم حركة الحشود، كما تضم عدداً من المرافق والخدمات العامة من محلات تجارية وساحات لمواقف السيارات، بالإضافة لدورات المياه.

وتشمل المحطة 106 مواقف للباصات و6 مراكز بيع تذاكر وأكثر من 830 موقف سيارات و16 موقعاً تجارياً، وأجهزة صراف آلي وأجهزة الخدمات الذاتية للمواد الغذائية، كما تعمل المحطة على مدار الساعة لخدمة مرتاديها.

يذكر أن شركة كدانة للتنمية والتطوير هي إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وتعمل على التطوير والتنمية بغرض رفع كفاءة الجودة للخدمات وفق أعلى المعايير.

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