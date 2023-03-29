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باستخدام جهاز الكشف عن المعادن

محظوظ يعثر على كتلة ضخمة من الذهب بقيمة 160 ألف دولار

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
محظوظ يعثر على كتلة ضخمة من الذهب بقيمة 160 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

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عثر باحث أسترالي، هاوي البحث عن الكنوز، على كتلة صلبة ضخمة من الذهب تبلغ قيمتها 240 ألف دولار أسترالي (160.700) دولار أمريكي).

 

تفاصيل القصة

وفي التفاصيل، كان الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، يبحث عن الذهب في “المثلث الذهبي” في فيكتوريا، حيث عثر منقبون على الذهب منذ القرن التاسع عشر، وفقًا لديلي ميل.

وعثر الرجل باستخدام جهاز الكشف عن المعادن، على الكتلة الصلبة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوجرامًا، وأخذها إلى متجر Lucky Strike Gold المتخصص في المعادن الثمينة في مدينة جيلونغ، لتقييمها.

2.6 كجم

وقال دارين كامب، تاجر الذهب وصاحب متجر Lucky Strike Gold: إن ما يزيد قليلًا عن نصف وزن الصخرة يتكون من الذهب، ما يعادل 2.6 كجم. وقدّر الصخرة بأكملها بـ 240 ألف دولار أسترالي (160.700 دولار أمريكي).

وأفاد بأنه ذُهل عندما أخرج الرجل الصخرة من حقيبته وسأل عما إذا كان فيها ما يساوي 10000 دولار أسترالي (6700 دولار أمريكي). فرد قائلًا: “بمجرد أن سقطت في يدي، قلت: جرب 100 ألف دولار أسترالي”.

وحينها أخبره الرجل بأنه أحضر نصف الصخرة فقط، وترك النصف الآخر “في المنزل”.

 

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