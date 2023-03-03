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بوادر السحب الممطرة ظهرت على معظم الأماكن

محلل الأرصاد: الموجة الشتوية انتهت والآن نعيش تقلبات جوية

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
محلل الأرصاد: الموجة الشتوية انتهت والآن نعيش تقلبات جوية
المواطن - فريق التحرير

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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، إن الموجة الشتوية الباردة انتهت والآن نعيش تقلبات جوية.

وتابع القازنلي خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إنه يتوقع أن تشهد المملكة هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية تظهر من أسبوع لآخر، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع ظهرت بوادر السحب الممطرة على معظم الأماكن، وكذلك الرياح النشطة في منطقة الرياض وغيرها.

ولفت محلل الطقس إلى أنه يتوقع أن تشهد الأجواء أيضا ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة ثم انخفاضًا لبضعة أيام، موضحًا أن الانخفاض بسيط وليس أجواء باردة.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على الاجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومتوسط الموج إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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