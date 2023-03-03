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بعد الفوز على الباطن والصعود للصدارة

محمد آل فتيل: النصر لم يكن مقنعًا فنيًّا لكن الفوز مهم

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
محمد آل فتيل: النصر لم يكن مقنعًا فنيًّا لكن الفوز مهم
المواطن - فريق التحرير

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علق اللاعب محمد آل فتيل، لاعب نادي النصر، على أداء الفريق في مباراة الباطن اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال آل فتيل في تصريحات لـ قناة SSC: “الباطن ربما كان متحفظًا أمامنا، النصر لم يكن مقنعًا لكن في بعض الأحيان الفوز يكون أهم من الأداء الفني”.

وتابع آل فتيل: “الحمد لله على الفوز والمدرب رودي جارسيا طلب مني الهجوم بعد دخولي في المباراة ونجحت في تسجيل الهدف الثاني”.

وأصبح رصيد أصفر الرياض 46 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني، قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين من الدوري.

 

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