محمد أبو جبل يصل إلى تسوية في قضيته مع النصر

وصل الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المصري السابق والحارس الحالي لنادي البنك الأهلي المصري، إلى تسوية في قضيته مع نادي النصر.

وقال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : ” أبارك لنادي النصر وللمتألق أبو جبل نجاحهما بتوقيع تسوية حفظت لهما وقتًا وجهدًا ومالًا، سنحترم سرية الاتفاقية والمهم أنها وُقعت”.

أما الإعلامي خالد الرشيد فقال عبر حسابه في “تويتر” : ” القضية تم إغلاقها بعد أن تسلم اللاعب 30% من كامل العقد وتم تسوية القضية”.

تفاصيل قضية محمد أبو جبل مع النصر

أبو جبل كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع نادي الزمالك، لكنه تفاجأ فيما بعد بتراجع النصر عن الاتفاق ورفضه أي تسوية مالية، ليعلن في بيان رسمي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مطالبًا بمنحه قيمة عقده بالكامل.

ورد نادي النصر على بيان الحارس الدولي محمد أبو جبل الشهير بجاباسكي ببيان آخر أكد خلاله أنه اضطر لعدم الاعتراف بالعقد نظرًا لخداع للاعب له حول موعد نهاية عقده مع الزمالك، مشددًا على اللجوء للفيفا، للمطالبة باسترداد الـ450 ألف دولار، التي حصل عليها أبو جبل.

سبب تفكير النصر في ضم الحارس

وكان النصر فكّر في التعاقد مع أبو جبل بعد تألقه مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت في الكاميرون.