محمد العنزي: الاتحاد لن يستمر طويلًا في صدارة دوري روشن

توقع الناقد الرياضي والإعلامي محمد العنزي أن نادي الاتحاد لن يستمر طويلًا في صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال العنزي المعروف بانتمائه لنادي النصر في برنامج “أكشن مع وليد”: “ظروف الإصابات عانى منها النصر في المباراة وهي سبب من أسباب الخسارة، أرى أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا تعامل بشكل جيد مع المباراة، بالإضافة إلى أن كريستيانو رونالدو أهدر الكثير من الفرص التي أنقذها الحارس جروهي وحافظ على فرص الفوز للعميد”.

وأضاف العنزي: “خلال الجولة المقبلة أو التي تليها، العميد لن يبقى لفترة طويلة متصدر وسيُسلم الصدارة للنصر من جديد”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نادي الفيحاء يوم الاثنين المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النجم البرازيلي رومارينيو سجل هدف الفوز لـ الاتحاد في شباك نادي النصر في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة.