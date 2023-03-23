محمد العنزي: لو اجتاز النصر مباراة الهلال سيكون طريق تتويجه بـ دوري روشن مفتوحًا

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
توقع الإعلامي الرياضي محمد العنزي أنه في حال اجتاز النصر، مواجهة الهلال في 18 إبريل المقبل في دوري روشن، فسيكون طريق أصفر الرياض نحو الفوز باللقب سهلًا.
محمد العنزي : مواجهة #الهلال_النصر حاسمة وأيضا #الاتحاد_الشباب .. المنافسة بين #الاتحاد و #النصر وقد يدخل #الهلال .. #الشباب بعيد عن المنافسة . #أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrdtfu#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/BwLMspq2oB
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 22, 2023
وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” مساء الأربعاء قائلًا: “في رأيي أنه في حال اجتاز أصفر الرياض مواجهة الهلال وحقق نتيجة إيجابية، فسوف تكون طريقه نحو الفوز بلقب الدوري سهلًا ومفتوحًا”.
وأضاف العنزي: “لا شك أن مواجهة الهلال مهمة لأصفر الرياض، وأيضًا مباراة الاتحاد والشباب ستحدد صورة المنافسة بشكل كبير، لكن كما قلت فوز أصفر الرياض على الهلال سيمنحه الفرصة ويقربه من الفوز بلقب دوري روشن”.
وتابع العنزي: “أعتقد أن الهلال سيتعثر وأصفر الرياض سيتعثر والاتحاد كذلك، ومن وجهة نظري أرى أن الشباب بعيد عن المنافسة على اللقب، الأقرب هم الاتحاد والنصر وقد يدخل الهلال ويأتي من بعيد”.