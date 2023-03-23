محمد العنزي: لو اجتاز النصر مباراة الهلال سيكون طريق تتويجه بـ دوري روشن مفتوحًا

توقع الإعلامي الرياضي محمد العنزي أنه في حال اجتاز النصر، مواجهة الهلال في 18 إبريل المقبل في دوري روشن، فسيكون طريق أصفر الرياض نحو الفوز باللقب سهلًا.

وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” مساء الأربعاء قائلًا: “في رأيي أنه في حال اجتاز أصفر الرياض مواجهة الهلال وحقق نتيجة إيجابية، فسوف تكون طريقه نحو الفوز بلقب الدوري سهلًا ومفتوحًا”.

وأضاف العنزي: “لا شك أن مواجهة الهلال مهمة لأصفر الرياض، وأيضًا مباراة الاتحاد والشباب ستحدد صورة المنافسة بشكل كبير، لكن كما قلت فوز أصفر الرياض على الهلال سيمنحه الفرصة ويقربه من الفوز بلقب دوري روشن”.

وتابع العنزي: “أعتقد أن الهلال سيتعثر وأصفر الرياض سيتعثر والاتحاد كذلك، ومن وجهة نظري أرى أن الشباب بعيد عن المنافسة على اللقب، الأقرب هم الاتحاد والنصر وقد يدخل الهلال ويأتي من بعيد”.