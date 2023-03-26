محمد العنزي: نونو سانتو البديل الأفضل لخلافة رينارد في المنتخب السعودي

قال الإعلامي الرياضي محمد العنزي إنه يرشح المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد لتدريب المنتخب السعودي الأول في حال قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الرحيل.

محمد العنزي : يوجد علامات استفهام كبيرة على رينارد ويوجد تقارير خارجية تفيد برحيله .. ونونو سانتو يناسب للأخضر

جمال عارف : رينارد إذا أراد الخروج سيخرج #أكشن_مع_وليد⁩

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وتحدث العنزي في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “هناك علامات استفهام كثيرة على أداء رينارد مع الأخضر، وتوجد تقارير خارجية تُفيد أن رينارد يدرس الرحيل عن المنتخب السعودي”.

نونو سانتو الأنسب

وأضاف العنزي: ” من وجهة نظري نونو سانتو مدرب الاتحاد هو الأنسب للأخضر في حال رينارد، ليس عندي أي مشكلة في حال خسر الأخضر برباعية أو بخماسية في مباراة ودية بغرض الاستفادة، لكن الأخضر مع رينارد ليس له هوية، هذه هي مشكلتي”.

وفي السياق ذاته، طالبت فئات عريضة من جماهير المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك بعد الخسارة وديًّا أمام منتخب فنزويلا.

الجماهير تطلب إقالة رينارد

وظهر الأخضر بأداء باهت فنيًّا، تحت قيادة المدرب رينارد في أول ظهور دولي للأخضر بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

واتفقت فئات عريضة من الجماهير بضرورة إقالة رينارد والاكتفاء بما قدمه للأخضر، مع تعيين المدرب الوطني سعد الشهري المدير الفني الحالي للأخضر الأولمبي.

كذلك مالت آراء أخرى للتفكير في المدرب صالح المحمدي المدير الفني الأسبق لـ الأهلي كمدرب للمنتخب السعودي الأول.