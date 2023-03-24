محمد العويس لـ جماهير الأخضر: ننتظركم في مباراة فنزويلا

وجه الحارس محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي، رسالة إلى جماهير الأخضر، وذلك قبل انطلاق مباراة فنزويلا الودية اليوم في إطار توقف مارس الدولي.

نحمد الله أن بلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم، وأعاننا الله واياكم على صيامه وقيامه، ننتظركم غدًا لنتشارك جميعًا في الخير بعد اللفتة الكريمة من سمو وزير الرياضة بتخصيص دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله🇸🇦 https://t.co/aebqiFie3S — محمد العويس (@mohadalowais) March 23, 2023

وقال العويس في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نحمد الله أن بلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم وأعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه، ننتظركم اليوم لنتشارك جميعًا في الخير بعد اللفتة الكريمة من سمو وزير الرياضة بتخصيص دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله”.

موعد مباراة السعودية وفنزويلا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد فنزويلا، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.

وتُعد مباراة السعودية ضد فنزويلا، هي المواجهة الأولى للأخضر منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، ما يحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة في جدة وبحضور جماهيري.

وتأتي المواجهة المرتقبة ضمن معسكر السعودية الإعدادي حتى يوم 28 مارس الجاري، والذي سيشهد خوضه لمباراة ودية أخرى أمام بوليفيا.