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اعتبارًا من تاريخ 01/ 03/ 2023م

محمد المغلوث رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا لشركة مطارات القابضة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
محمد المغلوث رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا لشركة مطارات القابضة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عن تكليف المهندس محمد بن عبدالله المغلوث رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، اعتبارًا من تاريخ 01/ 03/ 2023م.

محمد المغلوث

ويتملك المهندس محمد المغلوث خبرة مهنية تجاوزت الـ35 عامًا، عززها بسجل حافل في الإدارة التنفيذية امتد لأكثر من 18 عامًا، أشرف خلالها على تطوير أداء العمليات وإدارة التغيير، حيث ترأس قبل التحاقه بالشركة القابضة منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض منذ بداية عام 2019م، كما تولى المغلوث قيادة العديد من المناصب الإدارية والهندسية في القطاع الخاص وشركة أرامكو السعودية، كان من أبرزها ترؤسه الإدارة التنفيذية لإدارة المشاريع وإدارة المرافق في إحدى شركات القطاع الخاص، وكذلك ترؤسه إدارة العلاقات العامة والشؤون الحكومية وخدمات الدعم الطبي والأحياء السكنية في شركة أرامكو، كما ترأس العلاقات العامة في شركة خدمات أرامكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل المغلوث درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. كما تخرج من برنامج الإدارة التنفيذية العليا في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال من جامعة كولومبيا، وأكمل بعد تخرجه العديد من البرامج القيادية، ومن ضمنها القيادة التنفيذية من كلية إدموند والش للخدمة في جامعة جورج تاون بواشنطن، إلى جانب حصوله على شهادة في اقتصاديات البترول من شركة البترول السعودية المحدودة في لندن، وبرنامج التطوير الإداري من شركة أرامكو في واشنطن.

شركة مطارات القابضة

يذكر أن شركة مطارات القابضة تدير تشغيل 27 مطارًا من مطارات المملكة عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، والتي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حاليًّا، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمتسقة مع رؤية السعودية 2030.

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