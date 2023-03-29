محمد بن راشد: بالجيل الجديد من القادة تستمر المسيرة

بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، لقادة وشيوخ الإمارات.

تعيينات جديدة

وغرد حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الإمارات.

وأضاف محمد بن راشد آل مكتوم: بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة.. وتعلو الراية.. ويترسخ المجد.. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها.

وأصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

مراسيم خاصة

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أصدر الشيخ محمد بن زايد، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد بصفته حاكمًا لإمارة أبو ظبي مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبو ظبي.

كما أصدر بصفته حاكمًا لإمارة أبو ظبي مرسومًا بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليًّا للعهد في إمارة أبو ظبي.