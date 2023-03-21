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احتفالًا بمناسبة يوم الأم

محمد بن زايد : أمي نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
محمد بن زايد : أمي نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام
المواطن - فريق التحرير

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هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك بعيد الأم الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس.

رسالة لأم الإمارات

وقال رئيس الإمارات، في تغريدة عبر “تويتر”: “نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي وأم الإمارات فاطمة بنت مبارك، في يوم الأم كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم”.

وجهت الشيخة فاطمة بنت مبارك الملقبة بـ أم الإمارات، رسالة مؤثرة للأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العالم أجمع بمناسبة يوم الأم.

احتفال يوم الأم

وقالت الشيخة فاطمة، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية: “في يوم الأم.. تحية إجلال وتقدير، للأمهات في الإمارات والعالم.. الرمز الملهم للحب والتفاني والإخلاص”.

وأضافت: “يسعدنا أن نحتفي بدوركن العظيم في رفعة الأوطان وتسطير التاريخ بقصص استثنائية ستظل شاهدة على مكانتكن وجهودكن في تربية أجيال تحمل معاني الحب والوفاء والقيم النبيلة، وتفخر بهويتها الوطنية، بما ساهم في صناعة قادة وشخصيات مؤثرة ازدهرت بها الإنسانية والمجتمعات وتقدمت بها الدول”.

جدير بالذكر أنه يحتفل الأبناء في مصر والمملكة والإمارات وعدد من الدول العربية بأمهاتهم في يوم الأم الموافق 21 مارس من كل عام، وهو يوم اعتراف بفضل الأمهات ودورهن المثمر في المجتمع.

 

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