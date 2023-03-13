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شاهدوا أوبريتًا وطنيًّا بعنوان راية فخر

محمد بن عبد الرحمن يشارك أهالي وادي الدواسر العرضة خلال زيارته

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
محمد بن عبد الرحمن يشارك أهالي وادي الدواسر العرضة خلال زيارته
المواطن - واس

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أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل استقبال لأهالي محافظة وادي الدواسر بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة، وذلك بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية.

 

وبعد عزف السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض بمناسبة الزيارة الكريمة، مشيراً إلى التطور الذي تشهده المحافظة في ظل الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة وما تحظى به المحافظة وكافة محافظات المنطقة من اهتمام لمواكبة رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

راية الفخر

بعد ذلك شاهد سموه والحضور أوبريتًا وطنيًّا بعنوان “راية فخر”، تلاه عرض مرئي عن محافظة وادي الدواسر بعنوان “البلد الطيب”.

وفي نهاية الحفل شارك سموه في العرضة النجدية.

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