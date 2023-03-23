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بعد تألقه مع ليفربول

محمد صلاح يُنافس على جائزة لاعب الشهر

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
محمد صلاح يُنافس على جائزة لاعب الشهر
المواطن - فريق التحرير

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ترشح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري محمد صلاح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يُنافس 6 لاعبين

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 6 لاعبين مرشحين لجائزة الأفضل في شهر مارس، وجاء محمد صلاح في المقدمة، بعد تألقه اللافت، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وتضم القائمة بجانب صلاح، كلاً من؛ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، لياندرو تروسارد وبوكايو ساكا، مدافع أستون فيلا، تايرون مينجس، مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، ولاعب برايتون، أليكسيس ماك أليستر.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
المرشحون للجائزة – المصدر @premierleague

وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 4 مرات من قبل، في نوفمبر 2017، فبراير ومارس 2018 وأكتوبر 2021، ويطمح للفوز بها مرة أخرى.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ليفربول في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، وبفارق 27 نقطة عن المتصدر آرسنال.

 

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