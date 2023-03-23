محمد صلاح يُنافس على جائزة لاعب الشهر

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ترشح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري محمد صلاح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 6 لاعبين مرشحين لجائزة الأفضل في شهر مارس، وجاء محمد صلاح في المقدمة، بعد تألقه اللافت، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين.
وتضم القائمة بجانب صلاح، كلاً من؛ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، لياندرو تروسارد وبوكايو ساكا، مدافع أستون فيلا، تايرون مينجس، مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، ولاعب برايتون، أليكسيس ماك أليستر.
وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 4 مرات من قبل، في نوفمبر 2017، فبراير ومارس 2018 وأكتوبر 2021، ويطمح للفوز بها مرة أخرى.
على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، وبفارق 27 نقطة عن المتصدر آرسنال.