محمد عبده: الفنان كائن سياسي يخدم بلده

كشف الفنان محمد عبده أنه يتفق مع مقولة الفنان بيكاسو عندما ذكر أن “الفنان كائن سياسي”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فنان في العالم أو فن إلا خدم سياسة بلده إذا صدقها وأخلص لها.

وأوضح محمد عبده خلال استضافته في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن ترتيب الأولويات عند الفنان هو “الوطن – المجتمع – السياسة”، وإذا كان الفنان صادقًا فيما يقدمه لبلده ومجتمعه فيكون جزءًا حقيقيًا من دولته.

الغناء اليمني في دمه

وأكد أن النجاح عملية نسبية لما يقدمه الفنان؛ لكن القيمة الحقيقية للفنان أن يكون صادقًا فيما يقدمه وينقله من أفكاره عن مجتمعه وحكومته، موضحًا أن معظم الذين يحبون فن الأوبرا للشكليات والبرستيج فقط.

وأضاف محمد عبده، أن الألوان الغنائية اليمنية “في دمي”، مشيرًا إلى أن الموشحات اليمنية نشأت قبل الموشحات العربية والأندلسية بـ200 سنة.