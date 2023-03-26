محمد عبده: لا زالت هناك نظرة دونية للموسيقي والمغني عند العرب

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أكد الفنان محمد عبده أن الفن الذي لا ينعكس إيجابًا على المجتمع هو “فن هابط”، فإذا كان لا يخدم البلد ورؤيتها وثقافتها ومكانتها فهو فن كاذب.
وأضاف محمد عبده خلال استضافته في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا زالت هناك “نظرة دونية” للموسيقي والمُغني عند العرب، لأنها صناعة من الصناعات، وعند العرب الصانع يظل في الدونية.
#محمد_عبده: لا زالت هناك "نظرة دونية" للموسيقي والمُغني عند العرب، وهذه الأسباب…#محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/9iRLudMKlz
— الليوان (@almodifershow) March 25, 2023
وأشار إلى أن الموسيقى علم وصناعة وحرفة، بداية من الخشبة سواء في حالة العود أو الربابة إلى القوس، موضحًا أن العرب عادة يجعلون الصناع في المستويات الدنيا.
وردّ أبو نورة على مقولة أحد الفلاسفة بأن “الفن هروب من الحقيقة”، قائلًا “عندما يمارس الفن في الهروب من الواقع ويصبح له فهذا ما حذر منه الإسلام، فلذلك فلو لم ينعكس تأثير الفن على وطنه وأمته ومجتمعه لا يكون فنًا حقيقيًا”.
#محمد_عبده: الفن الذي لا ينعكس إيجاباً على المجتمع هو "فن هابط" #محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/njwGYUBzT5
— الليوان (@almodifershow) March 25, 2023
وأكد أن النجاح عملية نسبية لما يقدمه الفنان؛ لكن القيمة الحقيقية للفنان أن يكون صادقًا فيما يقدمه وينقله من أفكاره عن مجتمعه وحكومته، موضحًا أن معظم الذين يحبون فن الأوبرا للشكليات والبرستيج فقط.
#محمد_عبده: معظم اللي يحبون فن الأوبرا يحبونه "شكليات وبرستيج فقط"#محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/r3DOVWQuGY
— الليوان (@almodifershow) March 25, 2023
وعن علاقة الفن بالسياسة، أشار إلى أن الفنان “كائن سياسي”، ولا يوجد فنان أو فن إلا كان يخدم سياسة بلده إذا صدقها وأخلص لها، موضحًا أن ترتيب الأولويات لدى الفنان هو “الوطن – المجتمع – السياسة”.
علاقة الفن بالسياسية.. #محمد_عبده: الفنان "كائن سياسي"، وترتيب الأولويات لدى الفنان "الوطن – المجتمع – السياسة" #محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/lyw608VgFY
— الليوان (@almodifershow) March 25, 2023