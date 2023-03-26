محمد عبده: لا زالت هناك نظرة دونية للموسيقي والمغني عند العرب

أكد الفنان محمد عبده أن الفن الذي لا ينعكس إيجابًا على المجتمع هو “فن هابط”، فإذا كان لا يخدم البلد ورؤيتها وثقافتها ومكانتها فهو فن كاذب.

نظرة دونية

وأضاف محمد عبده خلال استضافته في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا زالت هناك “نظرة دونية” للموسيقي والمُغني عند العرب، لأنها صناعة من الصناعات، وعند العرب الصانع يظل في الدونية.

وأشار إلى أن الموسيقى علم وصناعة وحرفة، بداية من الخشبة سواء في حالة العود أو الربابة إلى القوس، موضحًا أن العرب عادة يجعلون الصناع في المستويات الدنيا.

الفن هروب

وردّ أبو نورة على مقولة أحد الفلاسفة بأن “الفن هروب من الحقيقة”، قائلًا “عندما يمارس الفن في الهروب من الواقع ويصبح له فهذا ما حذر منه الإسلام، فلذلك فلو لم ينعكس تأثير الفن على وطنه وأمته ومجتمعه لا يكون فنًا حقيقيًا”.

علاقة الفن بالسياسة

وأكد أن النجاح عملية نسبية لما يقدمه الفنان؛ لكن القيمة الحقيقية للفنان أن يكون صادقًا فيما يقدمه وينقله من أفكاره عن مجتمعه وحكومته، موضحًا أن معظم الذين يحبون فن الأوبرا للشكليات والبرستيج فقط.

وعن علاقة الفن بالسياسة، أشار إلى أن الفنان “كائن سياسي”، ولا يوجد فنان أو فن إلا كان يخدم سياسة بلده إذا صدقها وأخلص لها، موضحًا أن ترتيب الأولويات لدى الفنان هو “الوطن – المجتمع – السياسة”.