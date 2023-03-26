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بسبب اختطاف اسم شركته

محمد عبده يكشف تفاصيل الخلاف الكبير مع شخصية مهمة

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ صباحاً
محمد عبده يكشف تفاصيل الخلاف الكبير مع شخصية مهمة
المواطن - فريق التحرير

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خرج الفنان محمد عبده عن صمته وكشف لأول مرة تفاصيل الخلاف الكبير الذي وقع بينه وبين “شخصية مُهمة”، حيث توقف بعده عن الغناء لمدة 4 سنوات.

تفاصيل الخلاف

وقال محمد عبده خلال استضافته في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن هذا الخلاف حقيقي وهو إنسان وطني صادق، متسائلًا: “لماذا شككني هذا الشخص في وطنيتي؟”.

وأضاف أن الخلاف حدث خلال إحدى حلقات الجنادرية وهو من صعّد الموضوع بشكل كبير، حيث كان لديه وقتها مشاكل نفسية كثيرة زودتها هذه الواقعة.

ولفت إلى أنه رشح الموسيقار طلال لإحدى حلقات الجنادرية، موضحًا أنه كان يمتلك أوبريت بعنوان “مولد دولة” لجمعية الملك فيصل، واتفق مع رئيس لجنة الجنادرية الأمير بدر بن عبدالعزيز على عمل أوبريت بعنوان “مولد أمة”، من أجل التصالح مع الشخصية الاعتبارية، وجعل الموسيقار طلال ملحنًا له.

اختطاف اسم الشركة

وأكد أن الأوبريت نجح بشكل كبير، لكن جهد التعب أدى إلى الاحتكاك والخلاف، حيث فوجئ باختطاف اسم شركة “صوت الجزيرة” التابعة له، ما جعله يقدم احتجاجًا في وزارتي التجارة والإعلام ولكنهما لم يفعلا شيئًا.

وأضاف أبو نورة أنه تحدث مع محام أخذ منه 500 ألف ريال، لكنه بعدها رجعها له قائلًا له “تصالح معه”، وعليه صعد الأمر واشتكى إلى والده.

وتابع محمد عبده “شوف العدل فلا يهمه ولده وكتب من سبق بيوم فمن حقه”، مشيرًا إلى أن محامي الشخصية جاء له وطلب منه أنه يتنازل عن عقود الفنانين ومن ضمنها طلال مداح، ليوافق على الأمر، ومن هنا تم حل المشكلة فأصبحت شركته “صوت الجزيرة”، أما الشركة الأخرى اسمها “فنون الجزيرة”.

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