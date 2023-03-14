محمد كنو يفتتح التسجيل لـ الهلال والبريكان يرد بالتعادل

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افتتح اللاعب محمد كنو نجم نادي الهلال التسجيل لفريقه في مباراة الفتح في إطار مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
د27’ هدف التعادل لـ #الفتح عن طريق فراس البريكان
الهلال 1 × 1 الفتح#أغلى_الكؤوس#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/wsHEnBCYOI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
وكان كنو سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، ثم نجح بعدها اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة الـ25 مستغلًا خطأ في تمركز لاعبي الأزرق.
الفائز من مباراة اليوم بين الفريقين، سيواجه فريق الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك في أبريل المقبل.
د16’ الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق محمد كنو
الهلال 1 × 0 الفتح#أغلى_الكؤوس#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/94th3RoVy6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023