محمد كنو يفتتح التسجيل لـ الهلال والبريكان يرد بالتعادل

افتتح اللاعب محمد كنو نجم نادي الهلال التسجيل لفريقه في مباراة الفتح في إطار مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان كنو سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، ثم نجح بعدها اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة الـ25 مستغلًا خطأ في تمركز لاعبي الأزرق.

الفائز من مباراة اليوم بين الفريقين، سيواجه فريق الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك في أبريل المقبل.