محمد نور: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب سعودي حاليًّا بلا منافس

قال محمد نور نجم نادي الاتحاد الأسبق: إن اللاعب عبدالرحمن غريب، لاعب نادي النصر، هو أفضل لاعب سعودي في الفترة الحالية وبدون منافس.

وتحدث نور في برنامج “ملعب SBC” قائلًا: “غريب هو أفضل لاعب سعودي بالفترة الحالية وبدون منافس، كان يُعاني من الضعف في صناعة الأهداف، لكنه تطور في صناعة الأهداف مثل التسجيل”.

وأضاف نور: “ما يُعجبني في غريب هو أنه يطور من قدراته ويُفيد النصر بشكل متواصل، وهذا ما حدث في آخر 4 مباريات”.