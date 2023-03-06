محمد نور: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب سعودي حاليًّا بلا منافس

تكثيف الخدمات التوجيهية لقاصدي المسجد الحرام بالتزامن مع الإجازة الدراسية الملكة رانيا تستعد لعقد قران ابنتها على طريقتها الخاصة محمد نور: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب سعودي حاليًّا بلا منافس سيدة توثق لحظة استلامها وسام الملك عبدالعزيز دولة كاملة بلا كهرباء لا أهداف في مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد مواصلة توزيع المواد الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في حلب هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض مدير بنك يدخل بغيبوبة بسبب عضة كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة
قال محمد نور نجم نادي الاتحاد الأسبق: إن اللاعب عبدالرحمن غريب، لاعب نادي النصر، هو أفضل لاعب سعودي في الفترة الحالية وبدون منافس.
#ملعب_SBC | محمد نور: عبدالرحمن غريب أفضل لاعب سعودي حاليًا دون أي منافس🔝. #قناة_SBC@MohamedNoor_N18 pic.twitter.com/PBdvTAcDup
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 5, 2023
وتحدث نور في برنامج “ملعب SBC” قائلًا: “غريب هو أفضل لاعب سعودي بالفترة الحالية وبدون منافس، كان يُعاني من الضعف في صناعة الأهداف، لكنه تطور في صناعة الأهداف مثل التسجيل”.
وأضاف نور: “ما يُعجبني في غريب هو أنه يطور من قدراته ويُفيد النصر بشكل متواصل، وهذا ما حدث في آخر 4 مباريات”.