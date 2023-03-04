نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية محمية الإمام تركي بن عبدالله تحتفي باليوم العالمي للحياة الفطرية مرتكبو جرائم سرقة وسلب في قبضة الأمن صيني اختبأ في كهف 14 عامًا بسبب سرقة 4 دولارات التعاون يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط قائد قوات التحالف: المملكة مستمرة في دعم الأشقاء اليمنيين الإمارات تطلق تأشيرة دخول المناطق الحدودية مدتها 90 يومًا بريطانيا تحذر من وصول هواء القطب الشمالي 4 مباريات غدًا في الدوري الإيطالي مذكرة تفاهم بين المملكة وموزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية
فَعَّلَت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية،اليوم العالمي للحياة الفطرية الذي يصادف يوم 3 مارس من كل عام،تحت شعار “تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية”.
وأكدت المحمية من خلال منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها تسعى لتحقيق التوازن البيئي وحماية الكائنات الفطرية لخلق بيئة مستدامة، مشيرة إلى أن حماية مقدراتنا وتعزيز استدامتها تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود.
يذكر أن اليوم العالمي للحياة الفطرية يأتي فرصة للاحتفاء بثراء التنوع الأحيائي وأهميته في حياة الإنسان،ومدى الحاجة لتكثيف الجهود لحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها والحد من الأنشطة الضارة ذات التأثيرات السلبية اقتصاديا وبيئياً واجتماعياً، وتوعية الناس حول أهمية ودور جميع أنواع الحيوانات والنباتات الفطرية والنظم البيئية كمكونات رئيسة للتنوع الأحيائي في دعم متطلبات الحياة على كوكب الأرض، وتحقيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ،وضمان الاستخدام المستدام للموارد ووقف فقدان التنوع الأحيائي.