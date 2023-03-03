مخاوف أمريكية من هجوم صيني حال اندلاع حرب كبرى

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أفادت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين ورموت، أن الأراضي الأمريكية قد تكون معرضة لخطر هجوم من الصين إذا تفاقمت التوترات بين البلدين.
وأضافت ورموت، أنه إذا دخلت الولايات المتحدة في حرب كبرى مع الصين، فإن موطني الولايات المتحدة سيكونون في خطر أيضًا، سواء من خلال الهجمات الحركية أو الهجمات غير الحركية، سواء كانت هجمات إلكترونية على شبكة الكهرباء أو على خطوط الأنابيب.
ووسط تصاعد التوترات بين الصين وتايوان، ناقش المسؤول الكبير بالجيش إستراتيجية الولايات المتحدة لردع بكين عن مهاجمة تايوان.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وعدت بالدفاع عن تايوان إذا كانت الصين ستهاجم وتواصل كونها المزود الرئيسي للمعدات العسكرية إلى تايبيه، فإن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان كجزء من سياستها تجاه الصين.