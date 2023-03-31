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بعد خمسين عامًا

مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ صباحاً
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه
المواطن - فريق التحرير

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أكد المهندس الأمريكي مارتن كوبر الذي اخترع الهاتف النقّال قبل خمسين عامًا، أن هذه الأجهزة التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة تتمثل في أن الناس يمضون الكثير من الوقت في استخدامها.

أصبحوا مدمنين

ووفقًا لوسائل الإعلام، قال أبو الجوّال: إن القدرات الكامنة للهواتف المحمولة غير محدودة، ويُمكن أن تساعد يومًا في القضاء على الأمراض، لكنه يرى أن الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعًا ما.

واسترسل المخترع البالغ 94 عامًا: تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة. لقد فقدوا عقولهم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأردف مازحًا: عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك.

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