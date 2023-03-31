مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه

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أكد المهندس الأمريكي مارتن كوبر الذي اخترع الهاتف النقّال قبل خمسين عامًا، أن هذه الأجهزة التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة تتمثل في أن الناس يمضون الكثير من الوقت في استخدامها.
ووفقًا لوسائل الإعلام، قال أبو الجوّال: إن القدرات الكامنة للهواتف المحمولة غير محدودة، ويُمكن أن تساعد يومًا في القضاء على الأمراض، لكنه يرى أن الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعًا ما.
واسترسل المخترع البالغ 94 عامًا: تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة. لقد فقدوا عقولهم، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأردف مازحًا: عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك.