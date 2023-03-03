Icon

أمريكا تعتقل مواطنين لتسريبهما تكنولوجيا طيران لموسكو Icon شلل لاجئ سوري بسبب تحدٍّ على تيك توك Icon تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم Icon القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وقيرغيزستان Icon الشتاء يودع أحبابه بغيث يغطي سماء السعودية Icon خسارة الريال ضد برشلونة بهدف نظيف Icon طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه Icon واشنطن: العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حاليًّا Icon نصائح لحجز تذاكر السفر بأقل الأسعار Icon اليابان تعثر على كرة برتقالية ثانية تصدر صوتًا عند النقر عليها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن أكثر من 95% منه مبني على الأفراد

مختص: لا أتوقع نجاح الأوبشن في السوق السعودية

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
مختص: لا أتوقع نجاح الأوبشن في السوق السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الدكتور أحمد السالم، المتخصص بالاقتصاد والمال والأسواق المالية، عدم نجاح التداول بنظام الأوبشن في المملكة.

السوق السعودي

وقال السالم خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: لا أتوقع لـ الأوبشن، النجاح في السوق السعودي؛ بسبب النواحي الدينية، فالسوق عندنا أكثر من 95% منه مبني على الأفراد.

وأضاف: الأفراد ترغب في البيع وشراء الأسهم، ولا يرغبون في المشتقات أو العقود الآجلة، وخيارات البيع هذه يبتعدون عنها؛ لأن هناك فتاوى في السوق تقول إن خيارات البيع والشراء هذه تعد نوعًا من الميسر والقمار.

وتابع: لا أتوقع نجاح الأوبشن إلا على مستوى المؤسسات المالية، ولكنها تمثل نسبة قليلة وبسيطة من حجم التداول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه
مشاهير

النصب على المطرب محمد فؤاد في 12...

مشاهير
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز...

السعودية اليوم
ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على إس 400
العالم

ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على...

العالم
وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس

وظائف
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
السعودية اليوم

نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

السعودية اليوم
قصة منطاد أثار ازمة بين أمريكا والصين
العالم

قصة منطاد أثار ازمة بين أمريكا والصين

العالم