مختص: لا أتوقع نجاح الأوبشن في السوق السعودية

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توقع الدكتور أحمد السالم، المتخصص بالاقتصاد والمال والأسواق المالية، عدم نجاح التداول بنظام الأوبشن في المملكة.
خبير اقتصادي: لا أتوقع نجاح التداول بنظام "الأوبشن" في السعودية.. وهذه الأسباب @AhmadAlsalem_@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eIv1VEb8p0
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 2, 2023
وقال السالم خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: لا أتوقع لـ الأوبشن، النجاح في السوق السعودي؛ بسبب النواحي الدينية، فالسوق عندنا أكثر من 95% منه مبني على الأفراد.
وأضاف: الأفراد ترغب في البيع وشراء الأسهم، ولا يرغبون في المشتقات أو العقود الآجلة، وخيارات البيع هذه يبتعدون عنها؛ لأن هناك فتاوى في السوق تقول إن خيارات البيع والشراء هذه تعد نوعًا من الميسر والقمار.
وتابع: لا أتوقع نجاح الأوبشن إلا على مستوى المؤسسات المالية، ولكنها تمثل نسبة قليلة وبسيطة من حجم التداول.