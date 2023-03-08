مخطوطة نادرة عن الموسيقى بمكتبة الملك عبدالعزيز

كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض عن نسخة نادرة من مخطوطة كتاب “الأدوار في الموسيقى”، وهي من ضمن مقتنياتها التراثية العربية والإسلامية.

أول كتاب في العربية فصّل النغمات الموسيقية..

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكشف عن إحدى مخطوطاتها النادرة من كتاب: "الأدوار في الموسيقى"

عبر : @2266Mariam pic.twitter.com/NvvBgh7Fdf — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 8, 2023

مؤلف المخطوطة

يشار إلى أن مخطوطة الكتاب من تأليف صفي الدين عبدالمؤمن بن يوسف أبي المفاخر الأرموي البغدادي (ت 693هـ) والأرموي نسبة إلى أرمينيا من بلاد أذربيجان، وهي موطن آبائه، وقد عاش ببغداد في القرن السابع الهجري، وتبدأ المخطوطة التي ربما تعود إلى النصف الثاني من القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر؛ وعليها تاريخ نظر واطلاع سنة 1058 هـ، وهي نسخة تامة وجُلبت حديثًا، فهي لا تعود إلى زمن كتابتها، كما أنها بحسب ورقة العنوان فيها كانت ضمن مجموع في مؤلفات عدة هذا المخطوط أولها.

الأدوار في الموسيقى

ويعد كتابه الأدوار في الموسيقى من أشهر المؤلفات في الموسيقى لأنه من أوائل كتب الموسيقى في العربية قام فيه المؤلف بتفصيل النغم، وجعل أساسها مرتكزًا على (17) نغمة تخرج من ثلاثة أصناف من الأبعاد الصغار، وهو أيضًا أول كتاب صنف الأجناس اللحنية بمسمياتها المصطلح عليها في سبعة أنواع.

كما نظر مؤلفه في تدوين نغم الأركان وإيقاعاتها، وقد استعمل فيها الحروف العربية الدالة على النغم ثم قرنها بالأعواد لتدل على مدّات أزمنتها في أدوار الإيقاعات.

وتوجد للكتاب عدة مخطوطات منسوخة بالمتحف البريطاني والمكتبة الوطنية بالنمسا، والمكتبة الجامعية بفيلاديلفيا بالولايات المتحدة الأميركية، وفي المكتبات الوطنية بكل من تركيا وبغداد والقاهرة وتحتفظ المكتبة بهذه المخطوطة النادرة التي كتبت قبل ما يقرب من خمسة قرون.