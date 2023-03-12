مدارس الرياض تكتسي اللون الأخضر احتفاءً بــ يوم العلم

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احتفى أكثر من 102 طالب وطالبة في مدارس تعليم الرياض، مع انطلاقة أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثالث بــ يوم العَلم، من خلال عددٍ من الفعاليات والأنشطة، عبّروا خلالها عن مشاعر المحبة والولاء والانتماء للوطن.
وردّد الطلاب والطالبات ومنسوبو المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية النشيد الوطني مع بداية اليوم الدراسي، رافعين الرايات الخضراء بكل عز وشموخ، كما قدّم الطلاب والطالبات لوحاتٍ فنية رائعة وكلماتٍ معبّرة عن العلم في الإذاعة الصباحية.
وخصصت المدارس العشر دقائق الأولى من الحصة الأولى للحديث عن العَلم وأهميته والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية.
وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد دشَّن فعاليات الاحتفاء بـ يوم العلم في الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس برفع علم المملكة العربية السعودية على السارية المخصصة بمبنى الإدارة العامة بحضور عددٍ من قيادات ومنسوبي الإدارة، وعددٍ من طلاب وطالبات فرقة الكشافة.