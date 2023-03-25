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ضمن منافسات دوري روشن

مدافعو الاتحاد الأكثر إحرازًا للأهداف

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
مدافعو الاتحاد الأكثر إحرازًا للأهداف
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، تألقًا من المدافعين؛ ولعبوا دورًا كبيرًا على الصعيد الهجومي، بعدما تمكنوا من تسجيل 46 هدفًا خلال الـ21 جولة الماضية.

مدافعو الاتحاد في صدارة القائمة

وسُجل 442 هدفًا خلال 166 مباراة في دوري روشن السعودي حتى الآن، ونجح 30 مدافعًا ينتمون لـ14 فريقًا في إحراز الـ46 هدفًا، 28 هدفًا عن طريق قلوب الدفاع، و18 هدفًا للاعبين في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد القائمة، بعدما نجح لاعبيه في تسجيل 7 أهداف، حيث أحرز كل من المصري أحمد حجازي وأحمد شراحيلي 3 أهداف، فيما سجل حمدان الشمراني هدفًا.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثاني خلف الاتحاد بقائمة أكثر المدافعين تسجيل للأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 6 أهداف، فيما حل الهلال ثالثًا بـ5 أهداف، بالتساوي مع التعاون.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الباطن الترتيب بـ9 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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